Juventus, Higuain: “Il 24 sarò a Torino. Vediamo che succede”

Gonzalo Higuain ha parlato a Fox Sports. L’attaccante è pronto a far ritorno a Torino ma il suo futuro resta tutto da scrivere

Futuro tutto da scrivere per Gonzalo Higuain. L’attaccante non sembra rientrare nei piani di Andrea Pirlo ma trovare una sistemazione non sarà per nulla facile. L’argentino ha un contratto importante con la Juventus ed è difficile che un’altra squadra riesca a garantirgli lo stipendio che percepirà fino al prossimo 30 giugno con i campioni d’Italia.

Higuain – intervenuto ai microfoni di Fox Sports – ha così parlato: “Adesso sto bene, il 24 torno ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto in Italia, sono tranquillo. Devo presentarmi e vedere cosa succede col nuovo allenatore. Sicuramente sarà una dinamica diversa. Ho passato tre mesi terribili per quel che è successo, abbiamo vinto lo Scudetto ma abbiamo fatto una brutta figura in Champions League”.

