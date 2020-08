Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna: contatti con Benzema

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per Karim Benzema, potrebbe essere il francese la spalla di Ronaldo

La prima Juventus di Andrea Pirlo è in via di definizione. Tante sono le incognite che circondano il futuro dei bianconeri, ma sul mercato la certezza è una sola: il tecnico bresciano vuole un centravanti. Con Gonzalo Higuain in procinto di lasciare il club e Dybala in bilico, Pirlo vuole un attaccante in grado di esaltare al meglio le qualità di Cristiano Ronaldo. Anche nella prossima stagione, infatti, sarà il fuoriclasse portoghese il centro di gravità della Juventus. Dalla Spagna, intanto, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato: occhi su Benzema.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: indizio dal Friedkin Group

Calciomercato Juventus, idea Benzema per l’attacco: le ultime

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Karim Benzema per l’attacco. Nella ricerca della spalla ideale di Cristiano Ronaldo, i bianconeri avrebbero pensato anche al giocatore che è stato in grado di esaltare il portoghese come nessun altro. Anche il numero ‘7’ bianconero, poi, avrebbe dato il proprio assenso all’operazione: ritrovare Benzema anche a Torino sarebbe il massimo per Ronaldo. La Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con l’attaccante franco-algerino, tanto da allarmare addirittura Florentino Perez. Anche Cristiano Ronaldo avrebbe già sentito il suo ex compagno, con il quale mantiene un ottimo rapporto. L’operazione, in ogni caso, sembra connotata da un alto tasso di difficoltà.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: tutti i retroscena del caso Messi

ESCLUSIVO – Il Leicester su Tagliafico, è l’alternativa a Chilwell

Inter-Shakhtar, Marotta: “Zhang fondamentale. Gratificante rappresentare l’Italia”