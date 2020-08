ESCLUSIVO – Il Leicester su Tagliafico, è l’alternativa a Chilwell

Il Chelsea ha messo nel mirino Chilwell, il Leicester sta già trattando il sostituto: è Nicolas Tagliafico dell’Ajax che chiede 45 milioni di euro

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le trattative sono a buon punto e l’intreccio riguarda anche il mercato di Inter e Napoli per la fascia sinistra.

Il Chelsea libera Emerson Palmieri: Inter in pole

Chilwell del Leicester è il principale obiettivo del Chelsea che ha le porte girevoli sulla fascia sinistra, zona del campo in cui ha già Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è il principale obiettivo dell’Inter se dovesse restare Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. I Blues lo valutano 25 milioni ma potrebbero bastare anche 20 milioni più bonus, sull’esterno sinistro c’è anche il Napoli che considera, però, Reguilon la prima scelta.

Con l’Europa League ancora in corso e nell’incertezza sul futuro di Conte, l’Inter valuta anche altre soluzioni per la fascia sinistra. Ci sono stati dei contatti con il gruppo Raiola per Mohamed Fares su cui è in netto vantaggio la Lazio. In caso di clamoroso addio di Conte, l’Inter potrebbe dirottare gli investimenti su altri ruoli, abbandonare Emerson Palmieri e puntare sull’esterno algerino della Spal.

