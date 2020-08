Il Chelsea sembra sempre più vicino all’acquisto di Ben Chilwell, terzino sinistro del Leicester. Un affare che porterebbe all’addio di uno tra Emerson e Marcos Alonso

Dopo l’acquisto di Hakimi a destra l’Inter punta anche a rinforzare la corsia di sinistra. Tra gli obiettivi nel mirino di Marotta e soci ci sono certamente Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi di proprietà del Chelsea e a breve possibili partenti. Ulteriore indizio arriva infatti dall’Inghilterra dove il ‘Times’ evidenzia come i londinesi sarebbero ormai molto vicini all’accordo per chiusura dell’affare con il Leicester per Ben Chilwell, terzino sinistro britannico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tabloid parla di una ‘svolta nei colloqui’ tra i due club per il trasferimento alla corte di Lampard del mancino inglese con tanto di abbassamento dell’iniziale richiesta di circa 80 milioni di sterline. Il Chelsea dovrebbe così spuntarla per il nuovo terzino sinistro che chiuderebbe inevitabilmente spazio per Emerson e Alonso con uno dei due che a quel punto dovrebbe partire verso nuovi lidi. In questo contesto c’è l’Inter di Conte che attende sviluppi concreti. Tra i due Palmieri sembrerebbe il più caldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, “Accordo con l’Inter Miami” | Svolta nel futuro di Messi!

Calciomercato Inter, futuro Perisic e colpo Messi | Annuncio del presidente