Calciomercato Milan, concorrenza per Bakayoko: ecco chi lo vuole!

Tiemoué Bakayoko è nel mirino del Milan ma non c’è ancora l’accordo con il Chelsea. Il calciatore nel frattempo è finito nel mirino di un nuovo club

La voglia di Milan di Tiemoué Bakayoko è davvero tanta. Il centrocampista francese non ha mai nascosto il desiderio di far ritorno in Italia per vestire la maglia rossonera. Il Chelsea lo ha scaricato ormai da tempo ma non fa sconti sul cartellino. L e parti sono a lavoro per trovare un accordo ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Bakayoko è il prescelto per rafforzare una mediana che ha bisogno di alternative importanti al duo Kessie–Bennacer. L’ex Monaco ha dimostrato di integrarsi perfettamente con l’ivoriano e conosce già benissimo l’ambiente rossonero. Servirà tempo, l’accordo tra il Milan e il calciatore c’è già, ma nel frattempo si registrano altri interessamenti. Secondo ‘Telefoot’ anche il Lione sarebbe in corsa per Bakayoko. Il club francese avrebbe preso contatti sia con il Chelsea che con l’entourage del centrocampista. Attenzione però anche alla pista che potrebbe portarlo a giocare in Premier League.

