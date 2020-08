La Juventus si aggiunge alla lista di pretendenti per Rodrigo De Paul. L’Udinese spara altissimo per il suo talento, sul quale ci sono diverse big

Rodrigo de Paul potrebbe presto scatenare un’asta che coinvolgerà diverse big del calcio italiano. Come riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo i corteggiamenti dei mesi scorsi di Inter e Fiorentina, in questo momento a pensarci sono il Milan, che farebbe però fatica ad accontentare le richieste dell’Udinese, e il Napoli, che per ora ha bisogno di cedere.

C’è una new entry, inoltre, di cui si parla da diversi giorni: la Juventus. I bianconeri cercano proprio un calciatore con le caratteristiche dell’argentino, un trequartista duttile, in grado di adattarsi sia da esterno offensivo che da mezzala. Il patron Pozzo, però, ha già fatto sapere di non voler concedere sconti: per De Paul servono 40 milioni di euro, tra base fissa e bonus. E con un prezzo così alto, non va escluso l’inserimento di qualche club straniero.

