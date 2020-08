Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: doppio LuLa per la finale

L’Inter raggiunge il Siviglia nella finale di Europa League: poker allo Shakhtar con Lukaku, D’Ambrosio e la doppietta di Lautaro

Quella che doveva essere una semifinale combattuta, si è rivelata un assolo nerazzurro. L’Inter rifilala ‘manita’ ad un’inebetito Shakhtar Donetsk, che si ritrova a recitare il ruolo di vittima sacrificale del club meneghino. L’Inter raggiunge il Siviglia, che ieri sera ha vinto contro il Manchester United, nella finale di Europa League. Sono bastati 19′ minuti ai nerazzurri per trovare il vantaggio, con un incornata del ‘Toro’. Per Lautaro Martinez si è trattato solamente del primo squillo di serata, perché dopo il raddoppio di D’Ambrosio -sempre di testa-, è arrivata anche la doppietta personale per l’argentino. Nel finale si è abbattuto sullo Shakthar l’uragano Lukaku. Prima riceve l’assist da Lautaro e batte Pyatov, poi si invola sulla fascia sinistra e trova il 5-0 finale. Doppio LuLa per l’Inter, che raggiunge la finale di Europa League nel segno dei propri attaccanti. Proprio loro che sono stati l’arma in più di Antonio Conte per tutta la stagione. Lautaro, infatti, è definitivamente esploso con il tecnico salentino, mentre il belga è stato voluto fortemente dal tecnico stesso. Conte riesce a raggiungere la prima finale europea della propria carriera e all’Inter, ora, non resta che dare l’assalto al trofeo. Di mezzo, ci saranno gli andalusi: diavoli di coppa.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, occhi in Bundesliga: colpo per Conte

Coronavirus, UFFICIALE: un positivo in casa Cagliari

ESCLUSIVO – Il Leicester su Tagliafico, è l’alternativa a Chilwell