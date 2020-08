Calciomercato Inter, occhi in Bundesliga: colpo per Conte

L’Inter è alla ricerca di nuovi esterni per Antonio Conte e potrebbe aver individuato il profilo giusto in Bundesliga: tentativo con l’Eintracht

Mentre per tutti gli altri club italiani la stagione si è già conclusa, l’Inter è impegnata nella conquista dell’Europa League. Una scalata impressionante della compagine di Antonio Conte, che si appresta a raggiungere il Siviglia in finale. Intanto, però, Marotta è già al lavoro per la prossima stagione. Secondo ‘todofichajes.net’, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Filip Kostic: esterno classe ’92 dell’Eintracht Francoforte. Il serbo piace molto al tecnico salentino per la sua capacità di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Kostic potrebbe essere il jolly ideale per Conte, che per questo motivo è finito sull’agenda dell’ad dell’Inter.

RM

