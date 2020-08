Calciomercato Milan, idea Kean per l’attacco | ‘Spinge’ Raiola

Il Milan starebbe valutando un ex Juventus per l’attacco: il centravanti ha tutte le caratteristiche ricercate dalla dirigenza rossonera

La grande cavalcata del Milan in post lockdown ha fornito maggiori sicurezze alla dirigenza rossonera, che per questo ha deciso di confermare Pioli. In estate il ‘Diavolo’ starebbe pensando di intervenire poco ed in maniera mirata sul mercato, senza stravolgere gli equilibri. Secondo ‘todofichajes.net’, il Milan starebbe pensando a Moise Kean per l’attacco. Il centravanti ex Juventus non è riuscito ad imporsi nel suo primo anno in Premier League e l’Everton potrebbe cederlo per soli 20 milioni di euro. Il nome di Kean sarebbe stato proposto alla dirigenza rossonera direttamente da Mino Raiola, che nelle ultime settimane sta lavorando ai rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma. Le porte della Serie A potrebbero aprirsi nuovamente per il bomber classe 2000 della Nazionale.

RM

