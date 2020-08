Calciomercato: Inter e Manchester City, sfida per Messi. Le ultime

La possibile rottura tra Leo Messi e il Barcellona potrebbe causare una storica sfida di calciomercato tra Inter e Manchester City, i due club che pensano all’argentino

In Spagna continuano ad interrogarsi sul futuro di Leo Messi dopo l’umiliazione subita dal Barcellona col Bayern Monaco e le indiscrezioni circolate ieri. L’argentino avrebbe chiesto alla dirigenza di andar via subito a causa di un progetto sportivo che non lo convince più. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e, se di rinnovo non se ne parla, è anche vero che per il club catalano perdere la sua stella in un anno già nefasto sarebbe il colpo di grazia.

Calciomercato Inter, gli aggiornamenti sul caso Messi

Oggi avrà luogo il consiglio di amministrazione della società, che dovrà prendere le decisioni sul nuovo allenatore e convocare elezioni anticipate. Senza una rivoluzione anche dal punto di vista societario, Messi potrebbe davvero spingere per l’addio, e secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono due i club in prima fila per acquisirne le prestazioni.

Il primo è il Manchester City, che sogna di ricomporre il tandem con Guardiola ed ha i mezzi economici per provarci. Il secondo è l’Inter. Se Suning dovesse pensarci seriamente, l’assist del decreto crescita e della tassazione agevolata per i redditi maturati all’estero potrebbe rendere il sogno meno utopico di quanto si pensi. E l’appartamento acquistato a Milano da papà Jorge potrebbe essere un segnale. La rottura non è definitiva: il Barça ha ancora tempo per convincere la sua stella a restare. Il rischio di una separazione devastante, però, è più alto che mai.

