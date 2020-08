Barcellona nel caos per il caso Messi: dal club giungono smentite, ma fonti vicine al calciatore preferiscono non commentare le ultime indiscrezioni

Il Barcellona prova a spegnere l’incendio provocato qualche ora fa dall’indiscrezione secondo la quale Leo Messi avrebbe chiesto di essere immediatamente ceduto. Il club catalano ha smentito tale circostanza a varie testate: Bartomeu, Oscar Grau e Abidal non hanno ricevuto alcuna comunicazione dell’argentino.

Tale smentita, però, non rappresenta un’archiviazione del caso: fonti vicine alla Pulga, come riportato da ‘Mundo Deportivo’ si sono trincerate dietro un ‘no comment’ sulla vicenda, alimentando altri rumors. La stagione disastrosa degli azulgrana rende inevitabile il mal di pancia dell’attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Perdere la sua più grande leggenda in questa sessione di calciomercato sarebbe il colpo di grazia per un club allo sbando.

