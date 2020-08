Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Leo Messi e il suo possibile addio al Barcellona, ieri umiliato ed eliminato dal Bayern in Champions League

Leo Messi sul banco degli imputati dopo l’umiliazione in Champions contro il Bayern Monaco. La disfatta europea chiude definitivamente il ciclo dei blaugrana, mettendo a forte rischio anche la permanenza in Catalogna dello stesso fuoriclasse argentino. Secondo parte della stampa spagnola, compreso ‘El Chiringuito’, stavolta ‘La Pulce’ potrebbe davvero decidere di tagliare il cordone ombelicale che lo lega al Barça, insomma dire addio. Messi sarebbe pronto a lanciare una sorta di ultimatum al club: o si fa la rivoluzione, con il presidente Bartomeu (suo ‘nemico’) a farne le spese per primo, oppure farà le valigie.

Calciomercato Inter, 50 milioni a stagione per Messi

Difficile che Messi possa andarsene già ora, plausibile invece una partenza nel giugno 2021, quando scade il suo contratto. Conferme sulla volontà di Suning di portarlo all’Inter sono arrivate, si tratterebbe ovviamente di un super colpo a costo zero. La famiglia Zhang, a capo del club nerazzurro dall’estate 2016, sarebbe pronta a garantirgli un mega contratto da 50 milioni di euro per quattro stagioni. Con lo sfruttamento del Decreto Crescita, poi, la società di viale della Liberazione avrebbe un bel risparmio sul lordo. Messi a Milano sta già comprando o ha già comprato casa, peraltro di fronte alla sede dell’Inter. Ma questo non vuol dire niente, o forse tutto…

