Calciomercato Roma, pronto il rilancio per Smalling: i dettagli

La Roma non è riuscita a trovare l’accordo per il riscatto di Smalling, ma è pronta a fare un nuovo tentativo con lo United: le ultime

Nonostante il mancato accordo con il Manchester United per rendere definitivo il passaggio di Chris Smalling in giallorosso, la Roma non demorde. Il club capitolo attende che siano completate tutte le procedure per il passaggio di proprietà della società, prima di fare un nuovo tentativo per il centrale inglese. Il difensore dello United, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, sembra essere intenzionato ad aspettare la Roma. La volontà di Smalling sarebbe quella di rientrare nella Capitale, per tornare agli ordini di Fonseca. Nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi, con i giallorossi che potrebbero ritrovare il centrale inglese. Le porte della Serie A non sono ancora del tutto chiuse per Chris Smalling.

RM

