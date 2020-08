Calciomercato Fiorentina, nuovo tentativo per Piatek | Le ultime

La Fiorentina pensa a Piatek per l’attacco e prova un nuovo approccio con l’Herta Berlino: Iachini spera di ritrovare il bomber di Genova

Le ambizioni della Fiorentina per la prossima stagione sono importanti e Commisso vuole ritrovare l’entusiasmo smarrito quest’anno. Secondo ‘todofichajes.net’, gli uomini di mercato della ‘Viola’ hanno individuato in Krzysztof Piatek il nome giusto per l’attacco. L’ex bomber del Milan è sembrato ritrovare l’equilibrio giusto con la maglia dell’Herta Berlino e potrebbe essere già pronto a tornare in Serie A. È proprio nel campionato italiano, infatti, che il ‘Pistolero’ ha mostrato il meglio di sé: con il Genoa e nei primi sei mesi di Milan. La Fiorentina sembra disposta a dargli una nuova opportunità e avrebbe iniziato i negoziati con il club tedesco: a 15 milioni potrebbe esserci l’accordo. L’attaccante polacco potrebbe ritornare in Italia nella prossima stagione.



