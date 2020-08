Dybala potrebbe finire sul mercato se arrivasse un’offerta intorno ai 100 milioni di euro. L’argentino finanzierebbe i colpi Pogba, Isco e Asensio

La Juventus e Paulo Dybala trattano il rinnovo, ma non è da escludere una sorprendete partenza della ‘Joya’ se alla Continassa arrivasse una proposta indecente da 100 milioni di euro a salire. Un somma che finanzierebbe il mercato in entrata della ‘Vecchia Signora’ per il nuovo corso targato Andrea Pirlo. Il neo-tecnico dei bianconeri è un estimatore dell’ex compagno Paul Pogba e, secondo ‘Tuttosport’, con l’addio di Dybala non sarebbe da escludere un ritorno dei campioni d’Italia sul centrocampista francese che è comunque vicino al rinnovo con il Manchester United.

Juventus, addio Dybala: Pogba, Isco e Asensio nella lista di Pirlo

Gli occhi sulla Premier League ma non solo. Pirlo è un ammiratore di Isco, con la Juventus che potrebbe intavolare uno scambio tra l’ex Palermo e il nazionale spagnolo, non più centrale nello scacchiere di Zidane. In casa Real Madrid piace inoltre Asensio, profilo più giovane ma già rodato su certi palcoscenici e oggetto dei desideri anche in passato del CFO Paratici. Sono giorni caldi sul fronte Dybala, tra rinnovo e una possibile cessione che ha già creato il panico tra i tifosi bianconeri.

