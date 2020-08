Calciomercato Juventus, doppio colpo per Pirlo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità di un doppio colpo da parte dei bianconeri per una spesa totale di 72 milioni di euro

Forse non c’è una lista della spesa di Pirlo, ma il neo tecnico bianconero ha quantomeno fatto dei nomi dei giocatori che gradirebbe veder arrivare nella sua squadra. Per ‘La Stampa’, per esempio, uno di questi è Sergino Dest, terzino destro statunitense in forza all’Ajax. La dirigenza juventina avrebbe già presentato una proposta, per i ‘Lancieri’ il classe 2000 costa comunque almeno 27 milioni di euro. In Spagna, nello specifico ‘Don Balon’, parla invece di una forte ammirazione da parte di Pirlo per il centrocampista del Lione Aouar. Lo ha visto proprio a Torino e ne è rimasto ‘stregato’.

La Juve, che è sulle tracce dell’algerino da tempo come d’altronde il Real Madrid di Zidane, potrebbe andare all’assalto dopo qualche cessione. Per convincere il Lione servirebbe un’offerta da minimo 45 milioni di euro. Insomma tra Dest e il numero 8 dell’OL, la società presieduta da Andrea Agnelli tirerebbe fuori ben 72 milioni di euro. Una cifra importante, per ‘accontentare’ Pirlo…

