Calciomercato Milan, nuovo obiettivo in attacco | Occhi su Morelos

Nuovo obiettivo in attacco per il Milan che avrebbe messo nel mirino anche Alfredo Morelos di proprietà dei Rangers Glasgow

La dirigenza del Milan è al lavoro sulla squadra del prossimo anno. Tra i punti ancora in sospeso c’è il futuro di Zlatan Ibrabimovic, ma a prescindere dalle sorti dello svedese potrebbe arrivare un nuovo attaccante di movimento. Stando a quanto sottolineato da ‘Football Insider’, il club rossonero avrebbe messo nel mirino anche Alfredo Morelos, già accostato in passato ad un possibile futuro in Serie A a Lazio, Bologna e Inter. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nello specifico il Milan avrebbe contattato i Rangers per provare a firmare il colombiano classe 1996 che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e che ha messo a referto ben 79 reti con la maglia della compagine scozzese in 141 apparizioni.

