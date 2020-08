Ancora tutto da decidere il futuro di Florentino Luis classe 1999 accostato anche al Milan che è in attesa di capire il suo destino al Benfica

Accostato diverse volte nei mesi scorsi al Milan, il giovane e talentuoso Florentino Luis è in attesa di conoscere il proprio destino. Stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ il futuro del classe 1999 verrà chiarito oggi con un incontro tra il Benfica e l’agente del ragazzo per stabilire se resterà in Portogallo oppure se al contrario finirà sul mercato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il tecnico Jesus vorrebbe tenere Florentino al Benfica motivo per cui il club sembra orientato verso la permanenza con buona pace di squadre come il Milan che avevano messo gli occhi su di lui. I rossoneri a gennaio avevano provato a portarlo in Italia con un prestito rispedito al mittente. Per la mediana milanista il primo nome al momento è Bakayoko.

