Calciomercato Inter, Conte in bilico: altra insidia per Allegri

Massimiliano Allegri è il nome favorito per l’eventuale sostituzione di Conte all’Inter: per il tecnico toscano emerge però un’altra insidia

Steven Zhang è a Milano, un viaggio tutt’altro che di piacere per il presidente dell’Inter. Europa League a parte, c’è da programmare il futuro e soprattutto decidere quello di Antonio Conte. Le dichiarazioni pubbliche del tecnico poco sono piaciute al gruppo Suning e, ‘tregua’ europea a parte, il faccia a faccia servirà a capire se si potrà continuare insieme oppure bisognerà voltare pagina e cambiare allenatore. In caso di addio il grande favorito per la successione alla guida dei nerazzurri è Massimiliano Allegri. Sul toscano, desideroso di completare il trittico di big italiane dopo Milan e Juventus, c’è anche il Paris Saint-Germain (ma la conferma di Tuchel dopo la semifinale Champions prende quota) e non solo.

Secondo quanto riferisce Guillem Balague, giornalista della ‘BBC’ molto addentro alle vicende di casa Barcellona, Setien ha un’unica possibilità per salvare la panchina: vincere la Champions. In caso contrario l’esonero è l’ipotesi più probabile con proprio Allegri e Pochettino come possibili successori. Sia l’italiano che l’argentino sono stati accostati ai nerazzurri che quindi potrebbero dover sfidare il Barcellona. Per l’ex Tottenham c’è anche la Roma, ma la sua volontà è attendere una squadra che parteciperà alla prossima Champions.