Il neo-tecnico della Juventus Pirlo starebbe pensando di consegnare la fascia da capitano a Dybala per il nuovo corso bianconero

Ritornano con insistenza i rumors su un possibile sacrifico di Paulo Dybala all’altare del mercato e del bilancio. La Juventus lavora al rinnovo fino al 2025 del numero dieci, ma un’offerta intorno ai 100 milioni di euro potrebbe cambiare gli scenari sul destino del talento albiceleste, protagonista di una grande stagione dopo essere stato vicino all’addio un anno fa. Lo stesso Dybala spinge per la permanenza a Torino, aspirando ad un futuro sempre più centrale e alla Del Piero con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Pirlo pensa a Dybala come nuovo capitano

L’ex Palermo è ormai un leader riconosciuto in campo e all’interno dello spogliatoio e, se la società dovesse blindarlo alla Continassa, può scalare le gerarchie e diventare il capitano del progetto targato Andrea Pirlo. Il neo-allenatore – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe pensare ad una scelta netta rispetto al passato e consegnare la fascia alla ‘Joya’ come simbolo del nuovo corso. La ‘Joya’, già col vessillo al braccio in diverse partite nell’ultima stagione, scavalcherebbe Bonucci ma dovrebbe incassare il placet del capitano in carica Chiellini.

