Inter, UFFICIALE: infortunio Alexis Sanchez, arriva il comunicato

Problemi muscolari per Alexis Sanchez: l’Inter ha comunicato che gli esami di oggi hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale

L’Inter ha reso note alcune novità sulle condizioni di Alexis Sanchez, che aveva sofferto dei problemi muscolari alla coscia destra durante la sfida con il Bayer Leverkusen di Europa League. Come annunciato dal club nerazzurro, infatti, il cileno si è sottoposto oggi pomeriggio a Duisburg a degli esami strumentali che hanno confermato una distrazione al bicipite femorale. A forte rischio, quindi, la sua presenza per la semifinale contro lo Shakhtar, in programma lunedì prossimo alle 21. L’Inter ha comunicato che le sue condizioni fisiche verranno rivalutate in ogni caso nei prossimi giorni.

