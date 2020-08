Calciomercato Roma, futuro Fonseca: decisione presa

Per la Roma, con il passaggio della società a Friedkin, si parla anche di un possibile addio a Paulo Fonseca: la decisione del club capitolino

La decisione è presa: la Roma continuerà con Paulo Fonseca in panchina. Questa la scelta della società giallorossa secondo quanto riferito da ‘abola.pt’. Il cambio di proprietà da perfezionare nelle prossime settimane non porterà ad un cambio della guida tecnica nonostante le voci su Pochettino. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico ex Tottenham non ha chiuso all’idea di allenare in Italia.

Per la Roma però la scelta sarebbe andata in un’altra direzione. Fonseca confermato dopo il quinto posto in campionato, lontano dal piazzamento Champions auspicato ad inizio di una stagione caratterizzata anche dallo stop per il coronavirus. Il tecnico avrebbe incontrato nei giorni scorsi il Ceo Fienga per programmare la prossima annata, prima di qualche giorno di vacanza.