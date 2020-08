Calciomercato Napoli, via Allan: scambio con l’Inter o erede ‘russo’

Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Gattuso. Possibile affare con Vecino, ma attenzione a Vlasic

Allan ha già giocato la sua ultima partita con la maglia del Napoli. In vista della prossima stagione il tecnico Gennaro Gattuso non ha intenzione di puntare sul mediano brasiliano e il Ds Giuntoli cerca una soluzione. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, sarebbe tornata in auge la possibilità di uno scambio con l’Inter che porterebbe l’uruguaiano Matias Vecino all’ombra del Vesuvio, anche se i partenopei vorrebbero un conguaglio. Qualora Allan fosse ceduto all’estero (piace all’Everton di Ancelotti), il suo erede potrebbe invece arrivare dalla Russia: secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe stata una accelerata degli azzurri per il croato Nikola Vlasic, valutato circa 20 milioni di euro dal Cska Mosca.

