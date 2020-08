Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus: per lui sono arrivate le offerte di Manchester City e Roma, la risposta del difensore

Non se ne va, almeno questo è l’orientamento. Leonardo Bonucci sembra non voler prendere in considerazione l’interessamento che è arrivato dalla Roma. Lo riferisce Luca Momblano in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Malpensa 24’. Il giornalista conferma i contatti per il difensore della Juventus che avrebbe detto no anche al Manchester City: A tante persone a Torino è arrivata all’orecchio la voce concreta dell’interessamento della Roma per Leo. Bonucci ha rifiutato di recente un’offerta del City di Guardiola. Se ha detto no a Guardiola credo dica no anche alla Roma”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Milik a Zapata e Jimenez | Nuovo ‘9’ alla Juventus

I giallorossi hanno provato a farsi avanti per l’ex calciatore del Milan, ma la scelta del giocatore è rimanere a Torino, salvo sorprese: “Non si sposta probabilmente, ma Bonucci ci ha già regalato un paio di sorprese estive e quindi meglio non escludere nulla”. Questo però non esclude la possibilità che tra Juventus e Roma possa essere imbastito qualche altro affare. Lo stesso Momblano ipotizza uno scambio tra Kolarov e De Sciglio “con plusvalenza per entrambi di una ventina di milioni di euro”. Soltanto una suggestione al momento ma da qui ad ottobre il mercato è lungo.