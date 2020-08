Nella Juventus di Andrea Pirlo potrebbe non esserci Leonardo Bonucci: doppia offerta per il difensore, una dalla Serie A

Se non sarà una rivoluzione, ci si andrà molto vicini. La Juventus di Andrea Pirlo vedrà molte facce nuove, anche perché la strategia della società è chiara: ringiovanire. Matuidi è già andato via, Khedira e Higuain sono destinati a seguirlo. Nella lista dei partenti potrebbe finire anche Leonardo Bonucci, come raccontato da ‘calciomercatoweb.it’. Il difensore non è stato messo sul mercato dal club, come invece successo agli altri tre senatori, ma piace a diversi club.

In diretta su ‘Juventibus’, Luca Momblano ha parlato proprio del futuro del numero 19 bianconero, lasciando intendere che potrebbe esserci anche un addio. In particolare per lui sarebbero già arrivati due interessamenti, uno dall’Italia: “Due offerte per Bonucci: la prima del Manchester City di qualche settimana fa, ma si è consumata lì, con gli inglesi che poi hanno preso Aké. C’è però l’interessamento forte della Roma che mi viene confermato”.