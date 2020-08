Secondo ‘Don Balon’, la Juventus oltre ad Isco ha messo nel mirino anche un altro calciatore del Real Madrid, offrendo 70 milioni in totale

Continuano le voci di calciomercato sull’asse Torino-Madrid. Se fin qui i rumors si sono concentrati quasi esclusivamente su tre calciatori (Dybala, Cristiano Ronaldo e Isco), nelle ultime ore dalla Spagna rimbalzano alcune voci riguardanti anche un altro calciatore: Luka Jovic. Secondo ‘Don Balon’, infatti, l’attaccante del Real Madrid sarebbe finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di rinforzi giovani in attacco. L’ex Eintracht, come è noto, è da tempo sul taccuino di Milan, Napoli e Monaco, ma ora anche i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il ventiduenne serbo.

Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Jovic nel mirino

Secondo il portale iberico, infatti, la dirigenza bianconera starebbe valutando un doppio investimento in casa merengue, per regalare ad Andrea Pirlo l’ex Eintracht e lo stesso Isco. Per arrivare a dama, la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia 70 milioni di euro complessivi.

