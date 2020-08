Torna di moda il Real Madrid per Paulo Dybala che potrebbe finire al centro di un clamoroso intrigo. Super offerta dalla Spagna

Amaro in bocca per Paulo Dybala che ha chiuso con un nuovo infortunio la stagione culminata con l’eliminazione in Champions per mano del Lione. L’argentino è stato un grande trascinatore nella seconda fase di campionato e il club bianconero sembra intenzionato a non privarsi del proprio gioiello che intanto torna a far gola anche al Real Madrid di Florentino Perez. Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’ il patron blanco avrebbe deciso di puntare sul numero dieci bianconero per tornare ad essere protagonista in Europa dopo l’ultima eliminazione col City. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, offerta da oltre 100 milioni per Dybala: ci sono anche Isco e Kroos

Alla Juventus, tramite alcuni intermediari di fiducia, sarebbe arrivata in queste ore una maxi offerta del Madrid con una parte cash importante accompagnata da una pesante contropartita tecnica per oltre 100 milioni di valore. I due grandi sacrificabili per l’affare sarebbero Isco e Kroos. Dal canto loro i bianconeri non vorrebbero privarsi della ‘Joya’ il cui destino potrebbe intrecciarsi con quello di Ronaldo. Se il portoghese lasciasse Torino l’argentino inevitabilmente resterebbe, in caso contrario, anche per ragioni finanziarie, potrebbero cambiare leggermente le prospettive. Il tutto considerando che due contropartite come Isco valutato circa 60 milioni, e Kroos, non meno di 50 fanno sicuramente gola. Al momento però si tratta di un’azione unilaterale da parte del Real Madrid.

