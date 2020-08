Calciomercato Juventus, i bianconeri devono convincere Cristiano Ronaldo a rimanere: dalla Spagna, notizie di rilancio del club con tre acquisti top

L’addio di Sarri e l’avvento di Pirlo creano un cambio totale di paradigma in casa della Juventus, ma i punti interrogativi sul futuro non mancano. Ci si chiede se il nuovo tecnico, esordiente assoluto, saprà essere all’altezza della sfida. Soprattutto, ci si chiede se del nuovo corso farà parte anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sicuramente deluso dal fatto di essere uscito prematuramente dalla Champions nelle ultime due stagioni. Altri due anni di contratto in bianconero per CR7, la Juventus deve necessariamente dare delle risposte anche al suo giocatore più rappresentativo per convincerlo a restare. Secondo ‘Don Balon’, in spagna, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un calciomercato grandi firme. Un tris di acquisti di altissimo livello per rinforzare sensibilmente la rosa e rilanciare le ambizioni di competitività in Italia e in Europa. Un colpo per reparto: nel mirino ci sarebbero infatti Milinkovic-Savic, Kane e Bellerin. 210 milioni totali l’investimento per il serbo della Lazio (70 milioni), l’attaccante del Tottenham (100 milioni) e il laterale dell’Arsenal (40 milioni).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Pirlo vuole un top del Real Madrid

Calciomercato Juventus, dal centrocampo all’attacco: tutti i nomi di Pirlo