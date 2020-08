Fra i profili sondati dalla Fiorentina per il prossimo anno ci sarebbe anche quello di Krzysztof Piatek. Colloqui iniziati con l’Hertha

Il primo passo verso la costruzione della nuova Fiorentina è arrivato con la conferma in panchina di Iachini. Ora la società di Commisso andrà a caccia di nuovi calciatori per rinforzare l’organico ponendo particolare attenzione sull’attacco. Nel mirino c’è Krzysztof Piatek come confermato da ‘La Nazione’ che evidenzia come la ‘Viola’ voglia provare a riportare il polacco in Italia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dopo una stagione divisa tra Milan ed Hertha Berlino, l’ex genoano cerca nuovo rilancio per dimenticare un’annata sicuramente sottotono. La dirigenza toscana con Pradè e Barone ha già iniziato ad esplorare la pista che porta al polacco avviando i colloqui con il club tedesco. La società berlinese valuta Piatek poco più di 20 milioni di euro e la Fiorentina cercherebbe una soluzione per non pesare troppo sul bilancio. In questo senso si potrebbe lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al giugno 2021.

