David Silva è ad un passo dalla Lazio: possibile firma già nei prossimi giorni. Le ultime

La Lazio di Lotito e Tare sta per mettere a segno il colpaccio David Silva. Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.it le parti sono sempre più vicine, al punto che si parla già della data della firma dello spagnolo che si libererà a parametro zero dal Manchester City. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, già nella giornata di lunedì il 34enne dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà al club biancoceleste. Sono dunque ore decisive per l’arrivo a Roma di David Silva. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

