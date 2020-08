Calciomercato Lazio, David Silva si avvicina: ore decisive | Ultime CM.IT

Sono ore decisive per l’arrivo in Serie A dell’ex Manchester City: le ultime di CM.IT

David Silva e la Lazio sono sempre più vicini. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’entourage dello spagnolo sta negoziando in queste ore con la società capitolina i dettagli di una trattativa che potrebbe definirsi già nella giornata di domani. Dalle parti filtra ottimismo, anche se l’accordo in ogni suo dettaglio non è stato ancora raggiunto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’ex Manchester City, che percepirebbe agli ordini di Simone Inzaghi tra 3 e 4 milioni di euro, sta spingendo per vivere un’avventura italiana che gli consentirebbe di essere ancora protagonista in Champions League, e questa sua volontà ha messo da parte, almeno per ora, offerte più esotiche e remunerative. La trattativa va avanti con fiducia: presto i biancocelesti potrebbero trovarsi a disposizione un carico di esperienza e qualità fondamentale per un ritorno in grande stile nella massima competizione europea.

