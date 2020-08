Juventus, nome a sorpresa per la panchina: c’è un portoghese

E’ partito il toto-allenatore per la Juventus dopo l’esonero ufficiale di Maurizio Sarri: il nome a sorpresa potrebbe arrivare dal Portogallo

Caccia partita. Il comunicato con l’annuncio dell’esonero di Maurizio Sarri apre di fatto il toto-allenatore per la Juventus. Tanti i nomi dei possibili allenatore per i bianconeri: da Pochettino a Inzaghi, da Allegri a Mancini, passando per Pirlo. Per Pochettino non risultano contatti diretti con la società bianconera, come riportato da Calciomercato.it, e Inzaghi è un’idea concreta da valutare, emerge anche un nome a sorpresa. Si tratta di Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto, fresco vincitore del campionato portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, esonero Sarri | Spunta il ‘like’ di tre campioni!

A lanciare la candidatura del tecnico portoghese è Giuliano Benaglio a ‘Top calcio 24’: “Il prossimo allenatore della Juventus potrebbe essere Sergio Conceicao. E’ portoghese come Ronaldo, ha vinto il titolo quest’anno, conosce già il campionato italiano”. Tutti fattori che, secondo il giornalista, potrebbero favorire la sua candidatura. L’ex centrocampista, con un passato da calciatore con Lazio e Inter, è anche un possibile sostituto di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste, qualora il tecnico dovesse approdare sulla panchina juventina.