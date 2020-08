Juventus, esonero Sarri | Spunta il ‘like’ di tre campioni!

Spunta il like di tre campioni sull’esonero di Sarri in casa Juventus

C’è il ‘mi piace’ di Douglas Costa, Mario Mandzukic ed Emre Can sulla notizia dell’esonero di Maurizio Sarri. Oggi la Juventus ha postato su Instagram una foto del tecnico con un messaggio conciso: “Ufficiale – Maurizio Sarri sollevato dai suoi doveri”. Tra i tanti ‘like’ dei tifosi è apparso anche quello dei tre campioni: se il brasiliano non può dirsi contento per la stagione vissuta agli ordini del toscano, l’attaccante croato e il mediano tedesco sono stati invece ceduti perché non rientravano nel suo progetto tecnico, ora fallito. Fa dunque rumore la loro approvazione al post sull’esonero di Sarri. Clicca qui per ulteriori dettagli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Bonucci ‘dimentica’ Sarri | Messaggio social dopo l’esonero

Juventus, contatti con Inzaghi: Agnelli prova il doppio colpo | Ultime CM.IT