Calciomercato Inter, sorpasso di Marotta al Milan in un intrigante derby fuori dal campo

L’Inter ancora in corsa in Europa League pensa già alla stagione che verrà e prepara rinforzi. Possibili movimenti in difesa, dove Godin non ha soddisfatto le attese e anche Skriniar non è incedibile come fino a un po’ di tempo fa. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno con la Fiorentina per Milenkovic. Il centrale è nel mirino anche nel Milan, ma la trattativa tra i viola e i rossoneri non decolla per il momento e l’Inter può inserirsi sfruttando gli ottimi rapporti con il club toscano. Va però convinto Commisso, che valuta il giocatore 40 milioni, non tramonta l’ipotesi di ulteriori contropartite.

