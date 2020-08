Calciomercato Milan, mossa Bakayoko: altro passo verso il ritorno

Bakayoko vuole tornare al Milan: il francese pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di vestire nuovamente la maglia rossonera

Al Chelsea non rientra nei piani di Frank Lampard: Tiemoue Bakayoko può partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il Milan sarebbe al centro dei suoi pensieri e il club rossonero sarebbe assai tentato di puntare nuovamente sul centrocampista franco-ivoriano, che il Monaco non ha riscattato e che potrebbe andare a rappresentare la giusta alternativa in mezzo al campo per Stefano Pioli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a quello che riferisce ‘Tuttosport’, il centrocampista classe 1994 sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare a Milano. Il calciatore ha dato disponibilità di massima ad un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione più bonus: un taglio di oltre il 50% visto che il transalpino al Chelsea percepisce 6,5 milioni. Ora resterà da capire la formula con cui poterlo prelevare dal Chelsea, che sicuramente non lo lascerà partire a zero. Il Milan potrebbe riprovare un prestito con diritto di riscatto, fissato questa volta a cifre più abbordabili. Da Bakayoko comunque è arrivato un segnale decisamente importante: ora spetta al Milan la prossima mossa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic può rinnovare nelle prossime 48 ore