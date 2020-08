Il Milan a caccia di rinforzi a centrocampo, un’idea può essere Bakayoko: il francese sarebbe felice di tornare, ma c’è l’ostacolo ingaggio

Tiemoue Bakayoko ha le idee ben chiare: al primo posto dei suoi desideri c’è il ritorno al Milan. Il centrocampista francese, scaduto il prestito al Monaco, è tornato al Chelsea, ma non rientra nei piani del club londinese. Ecco dunque che questa volta il centrocampista potrebbe partire, ma a titolo definitivo e non più in prestito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Il Paris Saint-Germain continua ad essere interessato, ma il giocatore continua a preferire l’opzione Milan. Un ostacolo per i rossoneri è però rappresentato dall’ingaggio: se Bakayoko vorrà tornare a Milano, dovrà ridurselo.

