Il Milan pensa ai rinforzi: oltre al terzino si cerca un centrale difensivo e si pensa a Milenkovic della Fiorentina. No ad un calciatore

Non c’è solo il futuro di Zlatan Ibrahimovic da decidere per il Milan. La dirigenza rossonera, confermato Pioli, pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Il terzino destro sembra una delle priorità del momento (Aurier e Dumfries i nomi) ma non l’unica: Maldini e Massara vogliono assicurare anche un nuovo difensore da affiancare a Romagnoli. L’identikit buono è quello di Nikola Milenkovic, recordman di minutaggio del campionato appena concluso. Capace di giocare anche sull’out mancino, Milenkovic è un ‘pupillo’ di Pioli che lo ha già avuto nella sua esperienza alla Fiorentina. Il problema è convincere il patron viola Rocco Commisso che non sembra intenzionato a privarsi dei suoi gioielli se non davanti ad offerte davvero importanti.

Altro nome è quello di Bailly del Manchester United: secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale ivoriano sarebbe stato proposto ai rossoneri ma al momento il Milan non lo considera un nome da tenere in considerazione.