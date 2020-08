La Juventus torna sul palcoscenico della Champions League. I bianconeri di Sarri devono ribaltare il ko dell’andata per conquistare l’accesso alla Final Eight di Lisbona

Notte cruciale per la Juventus in Champions League nel ritorno degli ottavi contro il Lione. Ronaldo e compagni dovranno ribaltare l’1-0 di febbraio in Francia per strappare il pass per le Final Eight di Lisbona, dove il 15 agosto nei quarti i bianconeri incrocerebbero una tra Manchester City e Real Madrid in caso di passaggio del turno. La qualificazione alle fasi finali in Portogallo s’intreccia con il futuro di Maurizio Sarri: un’eliminazione stasera potrebbe costare cara al tecnico di Figline. Dal cammino europeo dipende anche la permanenza o meno sotto la Mole dell’ex Napoli e Chelsea, malgrado un contratto in scadenza nel 2022. Sarri, salvo sorprese, dovrà rinunciare almeno inizialmente a Paulo Dybala, non al meglio della condizione. Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di Champions League: le ultime sulle probabili formazioni, il futuro di Sarri e l’interesse dei bianconeri per Aouar.

Champions League, le possibili scelte di Sarri e Garcia per Juventus-Lione

Match da dentro o fuori questa sera per la Juventus in Champions League contro il Lione. I campioni d’Italia tornato sul palcoscenico europeo dopo la sosta forzata per il lockdown, con l’obiettivo di ribaltare il ko per 1-0 rimediato in casa del francesi lo scorso febbraio. Sarri è alle prese con il dubbio Dybala, che ieri nella rifinitura alla Continassa si è allenato almeno inizialmente a parte lontano dal resto del gruppo. Difficilmente il numero 10 sarà in campo dal primo minuto, con il tecnico bianconero che spera di averlo a disposizione almeno per la panchina per poterlo utilizzare in corso d’opera. Spazio quindi ad Higuain insieme all’inamovibile Cristiano Ronaldo, mentre per completare il tridente offensivo è ballottaggio tra Cuadrado (favorito) e Bernardeschi. Se a spuntarla fosse il nazionale azzurro, il colombiano scalerebbe nei quattro dietro altrimenti spazio a Danilo sulla linea difensiva. A centrocampo sembrano sicuri del posto Bentancur e Rabiot, con Pjanic in vantaggio per l’ultimo posto disponibile rispetto a Matuidi e Ramsey. Al netto della posizione di Cuadrado, giochi praticamente fatti nelle retrovie con la coppia de Ligt-Bonucci davanti a Szczesny e Alex Sandro sulla corsia mancina.

Dall’altra parte della barricata, Rudi Garcia dovrebbe riproporre il 3-5-1-1 che ha ben figurato venerdì scorso nella finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain. L’ex allenatore della Roma si affiderà al ritrovato Depay, già in buone condizioni al rientro dopo il grave infortunio ai legamenti patito nei mesi scorsi. L’olandese agirà dietro Dembele, mentre in mediana nonostante qualche acciacco ci sarà Bruno Guimaraes, elemento indispensabile per lo scacchiere dell’Olympique come ribadito in conferenza stampa dallo stesso Garcia. Fati puntati nel centrocampo del Lione soprattutto su Aouar, diamante pregiato dei francesi e già protagonista all’andata con l’assist per la rete decisiva di Tousart (che non ci sarà dopo il ritorno all’Herta Berlino).

Champions League, Juventus-Lione: le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lione (3-5-1-1): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Dembele. All.: Garcia

Juventus-Lione, da Aouar al futuro di Sarri: gli intrecci di mercato

Proprio Aouar sarà l’osservato speciale in casa Juventus anche in chiave mercato. Il gioiello del Lione piace da tempi non sospetti a Fabio Paratici, che non ha nascosto l’interesse per il giovane prospetto classe ’98. La concorrenza per il giocatore è folta, considerando l’interesse del PSG e soprattutto del Manchester City. Il patron dell’Olympique Aulas avrebbe fissato ad oltre 50 milioni di euro il prezzo del cartellino di Aouar, attualmente sotto contratto fino al 2023. La Juve per abbassare la cifra cash potrebbe cercare di inserire nell’operazione qualche contropartita come ad esempio Matuidi, profilo d’esperienza che piace a Garcia. Difficile invece che nell’affare possa rientrare eventualmente Rabiot, in netta crescita nella seconda parte di stagione e destinato a restare a Torino.

Incerto è invece il futuro sotto la Mole di Maurizio Sarri: “Alla Juve non sono dei dilettanti, non valutano il singolo episodio. Avranno già deciso se cambiare o continuare con questa idea“, le parole in conferenza stampa del tecnico. La notte dell’Allianz Stadium, al netto delle dichiarazioni pre-gara, sarà un crocevia spartiacque per la stagione della Juventus e il destino sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri.

