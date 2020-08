FOTOGALLERY – Juventus-Lione, le ultime su Dybala dalla rifinitura

Le immagini della rifinitura della Juventus alla vigilia della gara con il Lione e le ultime sulle condizioni di Dybala

Seduta di rifinitura della Juventus alla Continassa in vista del decisivo match di domani contro il Lione in Champions League. Primi 15 minuti aperti alla stampa, con l’osservatore speciale Paulo Dybala che almeno inizialmente ha lavorato a parte. L’attaccante argentino non ha partecipato al torello iniziale, effettuando in solitario degli esercizi con la palla. Vedremo nelle prossime ore quale sarà la scelta di Sarri sul numero dieci, ma difficilmente ci sarà la possibilità di vederlo in campo dall’inizio nella sfida dell’Allianz Stadium contro l’undici allenato da Garcia. Il tecnico di Figline spera di averlo a disposizione almeno per la panchina.

