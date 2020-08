Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘cede’ Dybala: i dettagli

Per Paulo Dybala tornano le voci su una possibile cessione: la Juventus pronta ad ascoltare le offerte e Ronaldo dice sì

Ha appena vinto il premio come MVP della Serie A 2019/2020, ma Paulo Dybala potrebbe anche non restare alla Juventus. Ne è convinto ‘diariogol.com’ che parla di una possibile cessione della ‘Joya’ avvallata anche da Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese non avrebbe gradito il ‘sorpasso’ del compagno di squadra e spingerebbe per un suo addio. Ipotesi che la società bianconera non escluderebbe a priori, anzi davanti alla giusta offerta il club piemontese darebbe il via libera.

Per Dybala il futuro potrebbe così essere in Spagna, ma non al Barcellona dove l’ex Palermo non vorrebbe approdare per la presenza di Lionel Messi. La destinazione prescelta sarebbe il Real Madrid dove Zidane e Florentino Perez lo accoglierebbero a braccia aperte. Per Dybala sarebbe anche l’occasione per confrontarsi proprio con Messi e dimostrare tutto il suo valore. L’ipotesi – secondo quanto scrive il portale spagnolo – è sul banco e toccherà al presidente del Real renderla concreta, nonostante la trattativa per il rinnovo tra Dybala e la Juventus.