La Juventus ospita il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. I probabili schieramenti di Sarri e Garcia

La Juventus dovrà ribaltare il ko di febbraio a Lione domani sera nel vuoto dell’Allianz Stadium per conquistare l’accesso alla Final Eight di Lisbona. Ai bianconeri di Sarri servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per proseguire l’avventura in Champions League, con la notte europea che potrebbe decidere anche il futuro sulla panchina dei campioni d’Italia del tecnico di Figline.

LEGGI ANCHE >>> FOTOGALLERY – Juventus-Lione, le ultime su Dybala dalla rifinitura

Champions League, le scelte di Sarri e Garcia per Juventus-Lione

Difficilmente Sarri riuscirà ad avere dal 1′ Paulo Dybala, che almeno inizialmente si è allenato a parte nella rifinitura della vigilia alla Continassa. L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ si augura di averlo a disposizione almeno per la panchina. Nel tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo ci sarà quindi Higuain, mentre per l’altra maglia è ballottaggio tra Cuadrado e Bernardeschi. Sarri deve sciogliere i dubbi sulla posizione del colombiano: se giocherà alto, spazio a Danilo sulla linea difensiva. A centrocampo Bentancur e Rabiot saranno della partita, mentre Pjanic è favorito su Matuidi.

Sponda Lione, Garcia sembra orientato a confermare il 3-5-1-1 che è sceso in campo la scorsa settimana nella finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain. Il rientrante Depay giostrerà alle spalle di Dembele, in mezzo al campo oltre a Bruno Guimaraes occhi soprattutto sul gioiellino Aouar, da tempi non sospetti nei radar della dirigenza bianconera.

Juventus-Lione, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Lione (3-5-1-1): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Dembele. All.: Garcia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> FOTOGALLERY – Juventus-Lione: la rifinitura dei francesi