Juventus, Busquets a sorpresa: “Normale che Arthur non sia tornato”

Il centrocampista del Barcellona Busquets ha parlato del caso Arthur, difendendo il nuovo acquisto della Juventus

Il caso Arhtur continua a far discutere in questi giorni. Il brasiliano, come anticipato da Calciomercato.it, ha chiesto al Barcellona di rescinderare il suo contratto con un mese d’anticipo, e in queste ore tornerà in Catalogna per provare a negoziare il suo addio evitando battaglie legali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arthur torna a Barcellona per rescindere -Ultime CM.IT

Il presidente Bartomeu aveva fortemente criticato la scelta di non rimettersi a disposizione di Setien da parte dell’ex Gremio, che, a sorpresa, oggi è stato difeso da uno dei suoi compagni. Sergio Busquets, inspiegabilmente presente in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli (che non giocherà in quanto squalificato), ha commentato così la sua situazione: “La sua scelta non mi ha sorpreso, era normale che non tornasse dal Brasile. La verità la conoscono solo lui e il club, e spero che per il bene di tutte le parti che si arrivi a un accordo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Arthur non voleva lasciare il Barcellona: è scontro con Bartomeu

Barcellona, Setien: “Dovremo far difendere il Napoli” Busquets: “Speriamo che Arthur…”