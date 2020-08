Alla vigilia di Barcellona-Napoli, le parole in conferenza stampa di Quique Setien e Sergi Busquets, che non giocherà per squalifica

Barcellona-Napoli si avvicina. Per entrambi gli allenatori si tratta di un match verità, i blaugrana per salvare la stagione e gli azzurri per provare a sfruttare una competizione anomala e sognare. Dopo aver diramato la lista dei convocati, il tecnico dei catalani Quique Setien ha parlato in conferenza stampa: “La formazione l’ho già definita da qualche giorno. Non mi è mai passato per la testa che questa potesse essere la mia ultima partita col Barcellona“. Sul Napoli: “È diverso rispetto all’andata, si è evoluto ed è migliorato. Con Gattuso ha tanto possesso palla, proveremo a farli difendere perché davanti sanno far male. Il Napoli è in un buon momento, è disciplinato, ha tante alternative di qualità. Ho pensato anche a qualche variante”. Chiusura anche su Arthur: “Ho parlato con lui prima che partisse, poi ho saputo tutto tramite la società. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, ma non dipende da me. Non posso dire altro”.

Barcellona-Napoli, Busquets: “Vogliamo pensare solo a fare gol”. E su Arthur…

La parola passa poi a Sergio Busquets, che domani non sarà della partita per squalifica: “Giocheremo al 100%. Se segneremo il primo gol andrà tutto bene. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. Giocare contro il Napoli non è semplice, hanno un grande allenatore e giocatori di grandissimo livello”. Poi sul futuro: “Non pessiamo pensare troppo in là, ora siamo concentrati sulla Champions League. Ogni partita è a sé, col Napoli sarà molto complicata. Proveremo a tenere il possesso e fare gol”. Anche dal centrocampista un pensiero su Arthur: “E’ stata una sorpresa per tutti il fatto che non tornerà, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un acccordo”.