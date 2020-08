Barcellona-Napoli si avvicina: Gattuso ha recupero Insigne, Setien si presenta con diversi canterani tra i convocati

Domani sera al Camp Nou la gara della verità per Barcellona e Napoli. Soprattutto per Quique Setien sarà un banco di prova importante dopo una stagione deludente e i problemi nello spogliatoio. Dovrà affrontare una squadra in fiducia come quella di Gennaro Gattuso, reduce da un buon finale di stagione e la vittoria con la Lazio, con tanto di recupero in extremis di Insigne. E dovrà farlo senza due uomini importanti come Vidal e Busquet, entrambi squalificati e ovviamente out dalla lista dei convocati, insieme ad Arthur, che – come rivelato da Calciomercato.it – è tornato in città per rescindere.

Il tecnico del Barcellona ha chiamato 22 calciatori, di cui non fa parte neanche Ousmane Dembelé, ma ci sono diversi canterani (ben 9). Ecco l’elenco completo dei convocati blaugrana: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis e Jandro.