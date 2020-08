Il Napoli ha svolto l’allenamento della vigilia del match a Barcellona, in programma alle 21: buone notizie da Insigne, come anticipato da Calciomercato.it

Il Napoli torna in campo. La squadra di Gattuso si avvicina alla sfida fondamentale di domani sera in casa del Barcellona, con l’obiettivo di sfruttare il momento negativo dei blaugrana e centrare una storia qualificazione ai quarti di finale. Oggi al San Paolo, i partenopei si sono allenati, con una prima fase dedicata al riscaldamento e al torello, per poi lavorare su velocità, passaggi e tattica. Notizie si attendevano dalle condizioni di Insigne: come anticipato da Calciomercato.it, il capitano del napoli ha svolto l’intera seduta con il gruppo e fa parte dei convocati.

Ecco l’elenco completo dei giocatori che viaggeranno verso il Camp Nou, reso noto dal sito ufficiale del club azzurro: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.