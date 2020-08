Il Napoli in apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne in vista del Barcellona: gli esami hanno dato sensazioni positive

Lorenzo Insigne si candida a scendere in campo domani sera in Barcellona-Napoli. Il capitano degli azzurri si è infortunato sabato scorso nell’ultima di campionato contro la Lazio, ha riportato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. È stata una lotta contro il tempo per rimetterlo in piedi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions di domani e per Gattuso arrivano grandi notizie. Come raccolto da Calciomercato.it, infatti, ha dato buoni risultati l’esame a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne, che a breve si allenerà in gruppo per l’intera seduta. Dunque, per la sfida del Camp Nou contro il Barcellona di Messi, il numero 24 si prepara a scendere in campo. L’edema osseo si è assorbito, il fastidio muscolare c’è ancora, ma sarà gestito.