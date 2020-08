David Silva sempre più vicino alla Lazio. Il papà del campione spagnolo conferma il gradimento alla Serie A

David Silva alla Lazio, ci siamo. A ‘Ondacero’ il papà del campione spagnolo ha confermato la possibilità di un trasferimento del figlio in Italia: “La Serie A gli piace molto e gli piacerebbe molto andarci, anche se al momento ci sono tante offerte. Lazio? Non mi dispiacerebbe se andasse a Roma. Comunque preferirei restasse in Europa, ma finchè non c’è qualcosa di chiuso nulla sarà certo“.

Come raccolto da Calciomercato.it, queste sono ore decisive ma filtra grande fiducia. Il 34enne andrebbe a percepire un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni di euro.

