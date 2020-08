Roma, Friedkin rivoluziona il calciomercato: che colpi

Il passaggio da Pallotta a Friedkin cambia il mercato della Roma: i bookmakers scommettono su grandi colpi da parte dei giallorossi

L’accordo ufficiale tra Pallotta e Friedkin per il cambio di proprietà della Roma rivoluziona le strategie di calciomercato della società giallorosso. Credono in una campagna acquisti scoppiettante i bookmakers che hanno rivisto al ribasso tutte le quote sui possibili futuri acquisti del club capitolino.

In particolare gli acquisti che pagano meno gli scommettitori (quindi quelli che per i bookmakers sono i più probabili) corrispondono ai nomi di Federico Bernardeschi della Juventus e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Due obiettivi italiani per la nuova proprietà americana che guarda però anche all’estero. Così tra i possibili acquisti spicca anche il nome di Edinson Cavani, già accostato ai giallorossi nelle scorse settimane. Il ‘Matador’ avrebbe dovuto essere il colpo di ‘benvenuto’ della cordata sudamericana che si diceva fosse interessata al club. L’uruguaiano potrebbe anche tornare di moda ma ad ogni modo il mercato della Roma di Friedkin sarà scoppiettante: c’è da scommetterci…