Ivan Reggiani, intermediario di mercato, intervenendo alla TV di Calciomercato.it si è soffermato sulla situazione in panchina di Conte e Sarri rispettivamente all’Inter e alla Juventus

Potrebbero esserci grosse novità sulle panchine di Inter e Juventus al termine della stagione. In attesa che si concludano Champions ed Europa League, fanno discutere le situazioni relative ad Antonio Conte e Maurizio Sarri. Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha parlato del futuro dei due allenatori italiani intervenendo alla TV di Calciomercato.it: “La proprietà non ha gradito i capricci di Conte, Suning è un’azienda che opera nella grande finanza. Conte è tanto bravo quanto alle volte capriccioso, ha fatto dei danni. Penso che Marotta abbia già fatto l’operazione Allegri per l’anno prossimo. Sarebbe un sostituto all’altezza. Sarri? Non ha dimostrato di essere all’altezza di un club così importante. E’ un ottimo allenatore, ma il suo profilo non è ancora adatto alla Juventus. Credo che il club bianconero stia cercando un allenatore diverso”.

