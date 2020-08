L’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin, potrebbe sbarcare in Serie A. L’Atalanta è pronta a mettere le mani sul calciatore: trattativa in corso

Può esserci davvero l’Italia nel futuro di Florian Thauvin. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Marsiglia e l’addio in questa sessione di calciomercato si fa sempre più probabile. L’accordo con l’OM scade fra meno di un anno e il giocatore 27enne ha, al momento, rifiutato tutte le offerte messe sul tavolo dal Marsiglia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Thauvin è stato spesso accostato alla Serie A: tra le squadre maggiormente interessate all’attaccante c’è il Milan, che però preferirebbe mettere a segno il colpo a parametro zero la prossima estate. Il giocatore piace anche a Inter e Roma ma nelle ultime ore sarebbe un’altra la squadra italiana ad aver mosso passi importanti: secondo il Corriere di Bergamo, l’Atalanta sarebbe in trattativa con il Marsiglia per mettere a segno il colpo Thauvin. Per il giocatore pronto un contratto di cinque anni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Aubameyang si allontana: rinnovo vicino

Calciomercato Milan, Calabria cambia agente: futuro incerto